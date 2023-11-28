Жінку з сином затримали, коли ухилянти передавали їм гроші

Удень 27 листопада правоохоронці затримали 42-річну мешканку села Ботар Берегівського району, яка разом з 23-річним сином переправляли військовозобов’язаних чоловіків через кордон України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 листопада, жінку з сином затримали на околиці села Неветленфолу, що розташоване біля пункту пропуску «Дякове-Халмеу» на кордоні з Румунією.

«Організаторку схеми та її спільника затримали на гарячому – під час отримання 3000 доларів США за переправлення через кордон двох громадян України. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем їх проживання та у транспортних засобах поліцейські провели обшуки й вилучили ряд речових доказів у справі, зокрема гроші, мобільні телефони та дороговартісний автомобіль марки BMW», – інформують у поліції.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене організованою групою та з корисливих мотивів, у поліції відкрито кримінальне провадження. Переправникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.