На Закарпатті ухилянтів за 3000 доларів переправляли через річку у гідрокостюмах
Правоохоронці затримали двох жителів села Нижня Апша Тячівського району, які допомагали військовозобов’язаним річкою переправлятися через кордон. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 24 листопада, свої послуги переправники оцінювали у 3000 доларів.
«Організатором є 54-річний місцевий житель, який залучив до своєї протиправної діяльності 40-річного односельчанина. Для конспірації своїх дій та вдалої реалізації злочинного умислу, зловмисники за два тижні до переправи поселили свого клієнта у місцевому готелі, де наказали очікувати на майбутні вказівки. Вже у день переправи, дорогою до лінії кордону, фігуранти надали чоловікові гідрокостюм, у якому останній мав перетнути річку й таким чином потрапити до Румунії», – інформують у поліції.
«Запевняючи чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути територію України, у тому, що перепливання річки є абсолютно безпечним, закарпатець надавав їм гідрокостюми та у темний час доби змушував лізти у глибоку, стрімку та непередбачувану Тису. Чи усі його “клієнти” успішно діставалися протилежного берега, переправник не цікавився», – повідомили прикордонники.
Переправників та ухилянта затримали, у них вилучили автомобіль Mercedes-Benz, мобільні телефони, гідрокостюм та гроші. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.