Переправники допомагали військовозобов’язаним річкою переправлятися через кордон

Правоохоронці затримали двох жителів села Нижня Апша Тячівського району, які допомагали військовозобов’язаним річкою переправлятися через кордон. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 24 листопада, свої послуги переправники оцінювали у 3000 доларів.

«Організатором є 54-річний місцевий житель, який залучив до своєї протиправної діяльності 40-річного односельчанина. Для конспірації своїх дій та вдалої реалізації злочинного умислу, зловмисники за два тижні до переправи поселили свого клієнта у місцевому готелі, де наказали очікувати на майбутні вказівки. Вже у день переправи, дорогою до лінії кордону, фігуранти надали чоловікові гідрокостюм, у якому останній мав перетнути річку й таким чином потрапити до Румунії», – інформують у поліції.

«Запевняючи чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути територію України, у тому, що перепливання річки є абсолютно безпечним, закарпатець надавав їм гідрокостюми та у темний час доби змушував лізти у глибоку, стрімку та непередбачувану Тису. Чи усі його “клієнти” успішно діставалися протилежного берега, переправник не цікавився», – повідомили прикордонники.

Переправників та ухилянта затримали, у них вилучили автомобіль Mercedes-Benz, мобільні телефони, гідрокостюм та гроші. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.