Чоловіка без свідомості знайшли у високогір’ї Рахівського району

Лікарі не змогли врятувати життя 46-річного жителя Дніпропетровщини, якого знайшли в горах закарпатські прикордонники. Чоловік помер від переохолодження та ниркової недостатності.

Як повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, знесиленого чоловіка без свідомості знайшли у високогір’ї Рахівського району 21 листопада.

«Чоловік ледве розмовляв та єдине, що зміг повідомити, що більше трьох діб блукав у горах і нічого не їв. При собі він мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії», – розповіли в Держприкордонслужбі, зазначивши, що потерпілий уникав мобілізації.

Прикордонники викликали чоловіку «швидку». У лікарні у нього діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність. Він помер 22 листопада.