До угруповання входили офіцер відділення призову ТЦК, двоє членів ВЛК та один цивільний

Посадовців Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП викрили на отриманні систематичних хабарів від чоловіків, які бажали уникнути призову. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань у четвер, 29 лютого.

Як розповіли у відомстві, ініціатором створення організованої злочинної групи став офіцер відділення призову ТЦК. До угруповання увійшли двоє членів військово-лікарської комісії та один цивільний, який займався пошуком бажаючих уникнути призову.

Чоловікам ставили вигадані діагнози, що давало можливість одержати довідку про непридатність та виїхати за кордон. Отримані таким чином гроші учасники угруповання ділили між собою.

«Вартість однієї довідки становила 4000 доларів. Діяли зловмисники щонайменше з липня 2023 року до їх викриття правоохоронцями наприкінці вересня», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час розслідування встановлено, що офіцер за 1500 доларів виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка і які зобов’язані з’явитися у ТЦК для проходження медкомісії.

«Офіцер власноруч видаляв «потрібних» людей з бази, при цьому офіційно не маючи до неї відповідного доступу», – йдеться у повідомленні.