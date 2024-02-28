У лютому 2024 року цей митник за хабар пропустив на територію України партію сигарет

Працівники СБУ затримали головного державного інспектора митного поста «Чоп-залізничний», який систематично брав хабарі за безперешкодне вивезення з України валюти. Митнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 28 лютого, інспектор митного поста налагодив систематичне одержання хабарів від громадян за безперешкодне вивезення з України валюти, а також ввезення партій підакцизних товарів.

«Митник встановив вартість «відкату» – 2 % від суми валютних цінностей. Так, підозрюваний вимагав від громадянки 1400 доларів за сприяння у вивезенні 70 тисяч доларів з України до Угорщини без необхідного декларування. Правоохоронці затримали митного інспектора в м. Чоп під час отримання усієї суми хабаря», – інформують в СБУ.

У Закарпатській обласній прокуратурі зазначили, що в лютому 2024 року цей митник за хабар пропустив на територію України партію сигарет.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою головному державному інспектору митного поста «Чоп-залізничний» повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.