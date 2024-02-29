Правоохоронці затримали завідувачку терапевтичним відділенням та ще ще одного лікаря

На Тернопільщині двоє лікарів військово-лікарської комісії при Тернопільському районному військкоматі вимагали та отримували гроші від військовозобов’язаних чоловіків за відстрочку від призову. До схеми причетні завідувачка відділенім та лікар-терапевт. Правоохоронці затримали медиків, оголосили їм підозру за підробку офіційних документів.

Працівниками Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та слідчі поліції Тернопільщини викрили двох лікарів, які організували незаконну схему збагачення. Члени військово-лікарської комісії за гроші встановлювали військовозобов'язаним чоловікам неправдиві діагнози. Це дозволяло жителям області уникати мобілізації.

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що члени ВЛК діяли при Тернопільському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки створили злочинний. Завідувач терапевтичного відділу внесла неправдиві відомості у картку обстеження військовозобов’язаного за відстрочку від призову. Лікар-терапевт допоміг оформити документи про тимчасову непридатність до військової служби, де у медичному висновку зазначався неправдивий діагноз​​​​», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 29 лютого.

Виявили незаконну діяльність і затримали лікарів під час отримання ними частини грошей від ухилянтів. Слідчі поліції в Тернопільській області оголосили підозру медикам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення). Лікарям загрожує штраф в розмірі до 68 тис. грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.