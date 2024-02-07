Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини хабара – 1800 доларів

На Хмельниччині правоохоронці викрили члена військово-лікарської комісії, який вимагав у хворого військовослужбовця 5000 доларів хабара за підтвердження діагнозу та визнання непридатним до служби.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 7 лютого, члену гарнізонної госпітальної військово-лікарської комісії повідомили про підозру через вимагання хабара. За даними слідства, медик вимагав 5000 доларів США у хворого військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку та звільненням із лав ЗСУ.

При цьому він знав, що у військового є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним. За даними правоохоронців, медик обіцяв оформити відповідні довідки, а також вплинути на колег задля прийняття ними позитивного рішення.

Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини хабара – 1800 доларів США. Першу частину він отримав у якості авансу напередодні. Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Перевіряється причетність до вчиненого інших осіб.