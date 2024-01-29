У Чернівцях викрили працівників трьох медзакладів в організації схеми ухилення від мобілізації
За три місяці правоохоронцям вдалося задокументувати, що посадовці лікарень та ВЛК отримали від «клієнтів» 115 тис. грн
На Буковині правоохоронці викрили масштабну корупційну схему уникнення мобілізації, яку організували посадовці трьох медзакладів та військово-лікарської комісії. Організатори допомагали отримати чоловікам необхідні довідки для того, щоб не потрапити на службу в ЗСУ. Під час розслідування правоохоронці задокументували, що за три місяці роботи злочинної групи зловмисники отримали більше ніж 115 тис. грн. Одного учасника незаконної схеми затримали і вже пред’явили йому підозру.
Працівники СБУ та управління стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що зловмисники налагодили схему видачі фіктивних медичних довідок про психічні захворювання в чоловіків призовного віку. Також лікарі проводили для них госпіталізації в лікарні та виписки про проведене лікування.
Потім на підставі цих документів ухилянтів знімали з військового обліку у зв’язку із непридатністю до військової служби. Під час слідчих дій, які тривали протягом листопада 2023 – січня 2024 року, правоохоронці встановили, що зловмисники заробили на таких оборудках понад 115 тис. грн. Однак сума нелегальних заробітків лікарів може бути в рази більша, адже з одного чоловіка організатори брали по 6 тис. доларів.
«Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми під час передачі частини неправомірної вигоди в розмірі 31 тис. грн. Під час обшуків за місцями проживання, роботи та у транспортних засобах причетних правоохоронці вилучили гроші, чорнові записи, медичні справи та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність», – повідомили в СБУ Буковини в понеділок, 29 січня.
Затриманому учаснику схеми правоохоронці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ст. 4, ст. 27 і ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Працівники СБУ встановлюють всіх організаторів схеми та обставин злочину. Також вирішується питання повідомлення про підозру іншим причетним до протиправної діяльності особам.