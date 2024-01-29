Кожен клієнт платив по 6 тис. доларів за пакет документів

На Буковині правоохоронці викрили масштабну корупційну схему уникнення мобілізації, яку організували посадовці трьох медзакладів та військово-лікарської комісії. Організатори допомагали отримати чоловікам необхідні довідки для того, щоб не потрапити на службу в ЗСУ. Під час розслідування правоохоронці задокументували, що за три місяці роботи злочинної групи зловмисники отримали більше ніж 115 тис. грн. Одного учасника незаконної схеми затримали і вже пред’явили йому підозру.

Працівники СБУ та управління стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що зловмисники налагодили схему видачі фіктивних медичних довідок про психічні захворювання в чоловіків призовного віку. Також лікарі проводили для них госпіталізації в лікарні та виписки про проведене лікування.

Потім на підставі цих документів ухилянтів знімали з військового обліку у зв’язку із непридатністю до військової служби. Під час слідчих дій, які тривали протягом листопада 2023 – січня 2024 року, правоохоронці встановили, що зловмисники заробили на таких оборудках понад 115 тис. грн. Однак сума нелегальних заробітків лікарів може бути в рази більша, адже з одного чоловіка організатори брали по 6 тис. доларів.

«Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми під час передачі частини неправомірної вигоди в розмірі 31 тис. грн. Під час обшуків за місцями проживання, роботи та у транспортних засобах причетних правоохоронці вилучили гроші, чорнові записи, медичні справи та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність», – повідомили в СБУ Буковини в понеділок, 29 січня.

Затриманому учаснику схеми правоохоронці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ст. 4, ст. 27 і ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Працівники СБУ встановлюють всіх організаторів схеми та обставин злочину. Також вирішується питання повідомлення про підозру іншим причетним до протиправної діяльності особам.