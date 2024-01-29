Чоловіків перед самим кордоном затримали правоохоронці

На Буковині водій вантажівки намагався переправити чоловіка призовного віку за кордон, сховавши його в спальному місці. За такий «квиток» ухилянт мав заплатити 7 тис. євро. Пасажир сів у вантажний автомобіль вже після того, як кермувальник пройшов митний контроль. Однак і водія, і ухилянта затримали правоохоронці та прикордонники.

Правоохоронці з’ясували, що 46-річний житель Чернівецького району мав дозвіл на здійснення міжнародних вантажних перевезень. Також чоловік неодноразово вже проходив прикордонний та митний контроль, адже возив вантажі з Європи в Україну. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну буковинець вирішив налагодити схему незаконного збагачення. Він почав переправляти чоловіків за кордон, приховуючи їх від прикордонно-митного контролю. Сховок для таких «пасажирів» він облаштував у спальному відсіку фури.



«За таким сценарієм далекобійник намагався доправити до Румунії 46-річного громадянина України. Свої послуги він оцінив у 7 тис. євро, з яких авансом одержав 5500 євро. Решту пасажир мав віддати після успішного перетину кордону», – повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 29 січня.



Прибувши на територію прикордонно-пропускного пункту «Порубне» водій вантажівки надав для проходження прикордонно-митного контролю документи, що він їде за кордон. Вже після проходження перевірки, отримавши дозвіл на виїзд, перевізник підібрав свого пасажира та вказав йому заховатись у спальному відділенні салону.



Однак виїхати з території України чоловікам не вдалося, їх зупинили правоохоронці. Прокурор Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру далекобійнику за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Якщо в суді доведуть його провину, то чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

