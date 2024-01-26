Підозрюваного затримали у Хмельницькому біля торгового центру

У Хмельницькому затримали 26-річного барбера, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїхати у Словаччину. За свої послуги він брав 7 тис. доларів. За скоєне йому загрожує до дев’яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, слідство встановило, що підозрюваний запропонував знайомому уникнути мобілізації та дістатись до Словаччини, перетнувши кордон поза межами пунктів пропуску.

«За 7 тис. доларів він надав необхідну інформацію про час, спосіб, місце і умови перетину, а також проінструктував клієнта як поводитися у разі затримання працівниками прикордонної служби чи правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Затримали хмельничанина неподалік торгового центру під час отримання грошей. Слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини йому загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв чоловіка під варту із можливістю внесення застави.