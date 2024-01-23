Виїхати за кордон 24-річному чоловікові не вдалося

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники викрили 24-річного чоловіка, який хотів виїхати у Польщу завдяки фіктивному шлюбу. Для цього він одружився з жінкою з третьою групою інвалідності та оформився її супровідником.

Як повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 24-річний мешканець Дніпропетровщини їхав до Польщу потягом «Київ–Хелм» через пункт пропуску «Ягодин».

Чоловік хотів виїхати за кордон на підставі документів про супровід особи з інвалідністю. Інспектору він надав відповідну довідку та свідоцтво про шлюб. В ході перевірки документів та спілкування з подружжям прикордонники з’ясували, що їхній союз – фіктивний.

«Таким чином, одружившись із 34-річною жінкою з III групою інвалідності, чоловік розраховував безперешкодно потрапити за кордон, однак не вийшло», – зазначають прикордонники.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) прикордонники поінформували поліцію. Зауважимо, що санкція частини першої цієї статті передбачає від трьох до п’яти років тюрми.