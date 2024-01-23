Чоловік поклав 500 грн однієї купюрою у свій паспорт

На Волині судили чоловіка, який намагався підкупити прикордонника за 500 грн. За пропозицію хабара йому присудили 18,7 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, військовозобов’язаний Леонід Д. намагався виїхати в Польщу через пункт пропуску «Устилуг» 4 січня 2023 року.

«Перебуваючи в зоні паспортного прикордонного контролю [...] запропонував інспектору прикордонної служби та в подальшому надав неправомірну вигоду в розмірі 500 гривень однією купюрою, яку поклав у належний йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон», – йдеться у вироку.

Прикордонник грошей не взяв, натомість повідомив про інцидент поліцію. Згодом підозрюваний підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 18 січня суддя Ірина Кусік цю угоду затвердила і визнала Леоніда Дячука винним у порушенні ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди).

Чоловіка оштрафували 18,7 тис. грн штрафу, а 500 грн, які він давав прикордоннику, постановили конфіскувати.