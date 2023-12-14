Три тисячі гривень, які чоловік запропонував інспектору

У пункті пропуску на кордоні з Польщею 42-річний чоловік намагався підкупити прикордонника за 3 тис. грн. Таким чином він намагався домовитись з інспектором, аби той дозволив йому виїхати з України.

Як повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 42-річний уродженець Львівщини автомобілем їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».

«Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що у чоловіка не має законних підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Отримавши рішення про відмову у пропуску, громадянин запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 3 тис. грн гривень, аби безперешкодно виїхати з України», – повідомляють прикордонники.

Інспектор від грошей відмовився, натомість про інцидент повідомив поліцію. Вчинок львів’янина кваліфікують за ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі).

Зазначимо, що санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.