На Волині судили двох братів, яких затримали неподалік кордону з Польщею із двома пакунками сигарет. Чоловіки запевняли, що сигарети знайшли у лісі випадково, коли ввечері збирали гриби. Однак, їх визнали винними у спробі незаконного перетину кордону і призначили по 8,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, двох братів затримали ввечері 20 вересня у лісосмузі біля українсько-польського кордону. Чоловіки їхали на мотоциклі та мали з собою два пакунки з сигаретами.

Обвинувачені ж звинувачення відкинули і пояснили, що того вечора неподалік кордону збирали гриби. Один з них нібито випадково виявив у лісі два пакунки, обгорнуті у поліетиленову плівку. Після цього чоловіки зібрались додому, але їх зупинили прикордонники.

Захисник братів наполягав, що слідство не надало доказів того, що вони збирались незаконно перетнути кордон і просив закрити справу. Однак, суддя Олег Павлусь дійшов до висновку, що винуватість чоловіків підтверджується.

«Твердження захисника про те, що [обвинувачений] спільно з братом перебували у лісовому масиві неподалік державного кордону і збирали гриби, є малоймовірним з огляду на вечірню пору доби в цей час (18:50 година). Крім цього, [обвинувачений] з братом рухались мотоциклом і мали при собі тютюнові вироби. [...] За таких обставин заперечення захисника щодо незаконного перетину кордону розцінюються як необ’єктивні і надані з метою уникнення відповідальності», – йдеться у постанові суду.

Відтак обох братів визнали винними у порушенні ч.2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та призначили їм по 8,5 тис. грн штрафу.

Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.