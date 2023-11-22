Незадекларований вантаж виявили волинські митники під час огляду вантажівки

Райсуд на Волині оштрафував гонконгзьку компанію за незаконне ввезення в Україну рибальського спорядження. Зокрема, частина товарів на 2,8 млн грн не була вказана у товаро-супровідних документах. Суд постановив конфіскувати їх та наклав на керівника компанії штраф у сумі 2,8 млн грн.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, зранку 1 червня в пункт пропуску «Ягодин» прибула вантажівка, що перевозила рибальське спорядження від продавця з Гонконгу до покупця в Ужгороді. Зокрема, там була волосінь, вудки, сигналізатори кльову риби.

Під час огляду митники виявили також інший товар, який не був зазначений у документах. «Підставою для направлення на огляд стала невідповідність між задекларованою та фактичною вагою китайської продукції, що поставлялася на умовах зовнішньо-економічного контракту», – пояснювали у прес-службі Волинської митниці.

Відтак на директора фірми Grussen Sale Limited, яка є відправником товару, склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного Кодексу (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю).

Адвокат наполягав на тому, що директор фірми-відправника не може бути відповідачем у цій справі, бо після передачі товару перевізнику продавець знімає із себе усю відповідальність за товар. Також він наполягав, що за обставинами справи відповідальність повинен нести брокер.

Суддя Олег Павлусь, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що станом на 1 червня власником товару була гонконгська фірма. Зокрема, це підтвердила вона сама у відповідь на запит Волинської митниці. Тож, на думку суду, протокол був складений правильно.

Керівника фірми оштрафували на 2,8 млн грн, а також постановили конфіскувати те рибальське спорядження, яке не було вказане в товаро-супровідних документах. Також він повинен сплатити Волинській митниці 23 тис. грн за зберігання товарів.