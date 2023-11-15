Правоохоронця затримали після отримання хабарів

На Волині затримали правоохоронця, який переправляв чоловіків за кордон під виглядом осіб з інвалідністю. За свої послуги він брав по 8 тис. доларів. У Офісі генпрокурора уточнюють, що правоохоронець обіймає посаду заступника начальника Володимирського райвідділу поліції.

За версією слідства, поліцейський активно проводив зустрічі з військовозобов’язаними, які хотіли уникнути військового призову. Він пропонував свою допомогу в організації незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску в Чернівецькій та Волинській областях. Після оплати ухилянтів зустрічали так звані провідники, які безпосередньо переправляли їх через державний кордон.

У прес-службі Державного бюро розслідувань уточнюють, що слідчі задокументували епізод, коли «клієнт» на у пункту пропуску назвав заздалегідь обумовлений пароль, після чого був оформлений як «особа з інвалідністю за наявності посвідчення». При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав. Наразі чоловік вже повернувся в Україну.

«Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тис. доларів за початок підготовки до виїзду за кордон; 1,5 тис. доларів США безпосередньо перед виїздом за кордон; 2 тис. доларів після виїзду за кордон, які мала вже передати довірена особа. Його було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини йому загрожує від семи до дев’яти років тюрми. Наразі слідчі встановлюють його спільників.