Таксист віз «клієнтів» в об’їзд пунктів пропуску

У Чернівецькій області прикордонники викрили чергову схему вивозу ухилянтів за кордон. За 2 тис. євро місцевий таксист вивозив порушників до Румунії в об’їзд пунктів пропуску, розповіли у ДПСУ у суботу, 27 січня.

Як повідомили у відомстві, мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за послуги таксиста по 2 тис. євро. Організатор схеми керував їхніми діями дистанційно, допоки прикордонники не зупинили автомобіль.

відео ДПСУ

«Особу організатора встановлено, вживаються заходи з його затримання. Водію загрожує кримінальна, а пасажирам – адміністративна відповідальність», – розповіли прикордонники.

Наразі водію таксі загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно його «клієнтів» складені матеріали про адміністративне правопорушення.