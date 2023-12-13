Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань викрило та повідомило про підозру правоохоронця з Одещини, який планував налагодити переправлення ухилянтів за кордон. За свою роботу зловмисник просив 4000 доларів, повідомили у середу, 15 грудня, у прес-службі ДБР.

За даними правоохоронців, на початку грудня чоловік запропонував своїм знайомим організувати незаконне перевезення чоловіків призовного віку через кордон до Молдови. Злочинну схему правоохоронець називав підробітком.

Двоє знайомих правоохоронця мали перевозити ухилянтів, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль. Для першого переправлення чоловік знайшов двох чоловіків, яким запропонував свої послуги за 4000 доларів.

«Після отримання грошей він посадив їх в авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків. Перевізники з ухилянтами були затримані прикордонниками за 100 метрів від лінії державного кордону», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою). Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Наразі триває слідство щодо його спільників.