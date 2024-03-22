Киянин їхав у Словаччину рейсовим автобусом

У пункті пропуску «Ужгород» зупинили мешканця Києва, який намагався виїхати з країни з копією закордонного паспорта громадянина Нігерії. Чоловік зізнався, що зробив це, бо схожий на іноземця.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 22 березня, українець їхав у Словаччину рейсовим автобусом. Під час паспортного контролю він надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії.

Правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта виїхав з України ще на початку війни

«Чоловік розповів прикордонникам, що проживає в Одесі, а паспорт втратив під час останніх обстрілів у місті. Коли інспектор порівняв світлину з особою пред’явника, то помітив, що на фото зображена інша людина. До того ж, правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта залишив територію України ще на початку повномасштабного вторгнення», – розповіли в ДПСУ.

Чоловік зізнався прикордонникам, що насправді є громадянином України та проживає у Києві. А скористатися фотографією іноземця вирішив через схожість із ним. За спробу незаконного перетину кордону України на ухилянта склали адмінпротокол і передали справу до суду.