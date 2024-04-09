Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки викрили чинного керівника військово-лікарської комісії Чернігівської області. За даними слідчих, в обмін на хабарі він допомагав призовникам ухилятися від мобілізації. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, злочинну схему організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівщини, якого СБУ викрила у лютому 2024 року.

«Фігуранти організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували важкі діагнози призовників. Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через погане здоров’я. Це дозволяло ухилянтам списатися з військового обліку і виїхати за кордон», – йдеться у повідомленні.

Також до злочинної схеми була причетна посадовиця медкомісії Чернігівського ТЦК. З кожного клієнта хабарники отримували до 5 тис. доларів.

Жінці та чоловіку повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Дії голови ВЛК додатково кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваним загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 лютого 2024 року стало відомо про те, що в межах розслідування одного із кримінальних проваджень під час обшуків у київській квартирі колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн доларів США.

За даними слідчих, чоловік за хабарі сприяв ухиленню від мобілізації. Служба безпеки не повідомляла ім’я затриманого, але за даними «Суспільного» йдеться про Ігоря Кодобецього.

Екс-голова Чернігівської ВЛК Ігор Кодовбецький \ фото: Чеline

У вівторок, 9 квітня, СБУ повідомила, що майно затриманого екс-голови обласної ВЛК заарештували. Йдеться про 1 мільйон доларів США, 4 квартири у Києві, Чернівцях і Чернігові загальною площею понад 400 м² та земельні ділянки на Чернігівщині загальною площею близько 4 га.