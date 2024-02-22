Відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві виявили майже 1 млн доларів США. Про це у четвер, 22 лютого, пише «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляється, Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень. «Суспільне» також поділилося відео начебто обшуків в екс-очільника ВЛК, яке поширюють Telegram-канали.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року. Імені підозрюваного не повідомляється.