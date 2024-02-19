На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради

Правоохоронці затримали заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, коли ті намагалися підкупити директора обласної лікарні. Про це 19 лютого повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради під час спроби дати хабар одному з директорів комунального медичного закладу.

За це посадовець мав с«прияти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також вчиненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ».

Правоохоронці спіймали всіх трьох посадовців облради «на гарячому», одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.Імена затриманих не уточняються. Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.