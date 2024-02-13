Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили керівницю апарату Харківської ОВА у заволодінні 15,2 млн грн державних грошей при закупівлі обладміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб. Про це повідомили прес-служба НАБУ та САП у вівторок, 13 лютого.

Як пише «Суспільне», мова йде про Вікторію Белявцеву. За даними слідства, у березні 2022 року обладміністрація уклала тристоронній договір про закупівлю 235 тонн продуктів для жителів прифронтових та деокупованих територій, яку їм мали роздати безплатно.

«Посадовиця Харківської ОВА у змові з працівниками підприємства підробила документи про нібито отримання продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили», – сказано в повідомленні.

У грудні 2022 року Белявцева та інші підозрювані дізналися про кримінальне провадження щодо них і доставили продукти.

«Лише після того, як стало відомо про наявність кримінального провадження за вказаними фактами зловживань, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про нібито зберігання цієї продукції на інших складах, хоча по факту її взагалі не було» – йдеться у повідомленні.

Окрім Вікторії Белявцевої, у справі підозрюють директорку підприємства та її заступника, а також директора регіонального управління підприємства. У рамках кримінального провадження підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.