Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили схему з привласнення грошей, які призначалися для закупівлі модульних укриттів для школярів. Про це у середу, 7 листопада, повідомили в поліції та Офісі генерального прокурора.

Як з’ясували правоохоронці, до схеми причетна виконувачка обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області. Уповноважена щодо організації публічних закупівель розробила план заволодіння бюджетними грошима на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти. До злочинної схеми вона залучила знайомого мешканця Дніпра. У 2023 році жінка забезпечила перемогу у тендері підконтрольній йому компанії.

Закуплені укриття перевищували ринкову ціну, не відповідали вимогам ДСТУ, а також були недоукомплектовані. Попри це, жінка внесла неправдиві відомості до актів приймання-передачі та підписала їх.

Дії підозрюваних призвели до збитків у понад 5,4 млн грн. Поліцейські провели обшуки за місцями роботи фігурантів та вилучили документацію, а також чорнові записи.

Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та службове підроблення (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення.