Наразі житло в містечку не добудоване

Приватний підприємець з Хмельниччини на ремонті військового містечка на Львівщині привласнив 3,2 млн гривень. Чоловік уклав договір про капітальний ремонт приміщень із квартирно-експлуатаційним відділом Тернополя. Однак під час будівництва значно завищував вартість будівельних матеріалів. Поліцейські повідомили про підозру підприємцю за службове підроблення та привласнення державного майна.

Правоохоронці з’ясували, що 51-річний директор одного із приватних підприємств Хмельниччини уклав договір із квартирно-експлуатаційним відділом м.Тернополя щодо капітального ремонту військового містечка. Об’єкт розташований у Львівській області, там і проводилися будівельні роботи.

«Підрядник реалізував незаконну схему, щоб привласнити державні гроші. Скориставшись своїм службовим становищем, він вносив в документи фіктивні дані та значно завищував вартість закуплених матеріалів та виконаних будівельних робіт», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 2 лютого.

Таким чином чоловіку вдалося заволодіти понад 3,2 мільйонами гривень з держбюджету. Слідчі управління Нацполіції в Тернопільській області оголосили про підозру приватному підприємцю за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному за інкримінованими статтями, 12 років позбавлення волі.