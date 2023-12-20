Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок трьом військовим, які протягом 2020 – 2021 років крали дизпаливо з однієї з військових частин на Львівщині. Обвинувачені свою провину визнали та заявили, що відшкодували військовій частині завдану матеріальну шкоду. Суд призначив кожному по п’ять років тюрми, але звільнив від відбування цього покарання з річними іспитовими термінами.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, протягом липня 2020 року до березня 2021 року троє військовослужбовців однієї з військових частин на Львівщині організували схему викрадення та продажу дизпалива. Мешканці Яворівського району (Іван Коваль, Степан Коваль та Ігор Лагуна) діяли у складі злочинної групи.

Один з чоловіків служив на посаді командира автомобільного взводу роти матеріального забезпечення. Він був організатором злочинної групи та керував підготовкою злочину, а також шукав клієнтів для продажу дизпалива. Двоє інших військових, сержанти, були пособниками – один з них, начальник складу роти матеріального забезпечення, формував надлишок палива, виготовляючи фіктивні документи про його використання. Інший сержант пропускав на територію військової частини сторонніх людей, які купували крадене паливо, а також авто, які вивозили дизпаливо за межі військової частини.

З матеріалів справи відомо, що військові вкрали понад 6 тис. літрів дизпалива на 175 тис. грн. Наприкінці березня 2021 року організатора злочинної групи затримали і діяльність злочинної групи припинили. У суді Іван Коваль, Степан Коваль та Ігор Лагуна визнали свою провину та заявили про відшкодування завданої матеріальної шкоди військовій частині. Організатор злочинної групи також заявив, що він також додатково перерахував ЗСУ 30 тис. грн.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали справи та визнала обвинувачених винними у викраденні військового майна, призначивши кожному по п’ять років тюрми, однак їх звільнили від відбування покарання з річними іспитовими термінами. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що організатор злочинної групи уже не служить у військовій частині, він працює водієм на приватному підприємстві. Двоє інших чоловіків досі є військовослужбовцями.