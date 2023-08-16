Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень командира взводу однієї з військових частин, який використовував підлеглих в особистих цілях. Суд оштрафував його на 17 тис. грн, також відомо, що його звільнили з військової служби.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, уродженець Яворова Юрій Підлужний у квітні 2022 року був призначений на посаду командира пожежного взводу однієї з військових частин. Протягом 2022 – 2023 років він організував систематичний збір грошей «для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу», а також з квітня 2023 року використовував особовий склад для вирішення своїх особистих питань. Відомо, що підлеглі під час проходження служби, зокрема, працювали на будівництві у селі Дуліби на користь Юрія Підлужного.

У матеріалах справи вказано, що підлеглі систематично перераховували кошти на особисту картку Юрія Підлужного, проте не зазначено, про які саме суми йдеться. Військового судили за вчинення адмінправопорушення (перевищення службових повноважень), у суді він визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Юрія Підлужного винним у перевищенні службових повноважень, оштрафувавши на 17 тис. грн. На постанову ще може бути подана апеляція. Відомо, що на час розгляду справи у суді Юрія Підлужного звільнили з військової служби.