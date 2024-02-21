Затримані за 10 тис. доларів обіцяли внести дані ухилянта в систему «Шлях» для виїзду за кордон

Поліція та СБУ затримали у Львові 22-річного військовослужбовця та його спільника за підозрою в переправленні ухилянтів. За 10 тис. доларів вони обіцяли внести дані ухилянта у систему «Шлях» для виїзду за кордон.

«За даними слідства, 22-річний військовий та його 34-річний спільник за 10 тис. доларів США обіцяли військовозобов’язаному допомогти уникнути мобілізації. Встановлено, що вони мали намір внести відомості про нього до електронної системи «Шлях». Таким чином цей громадянин міг легально перетнути кордон та потрапити до однієї із країн ЄС під час дії правового режиму воєнного стану», – повідомили в спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону 21 лютого.

Затримали підозрюваних на території одного із торгових центрів у Львові під час отримання всієї суми грошей.

Затримання відбулося на території торгового центру у Львові

Військовослужбовцю військової частини та цивільному мешканцю повідомили підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Їм обрали запобіжні заходи. Крім цього, перевіряється причетність до злочину інших осіб.