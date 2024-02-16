Правоохоронці викрили мешканців Трускавця й Самбора, які переправляли чоловіків за кордон

44-річний мешканець Трускавця та 38-річний мешканець Самбора отримали підозри у незаконному переправленні людей через кордон й несанкціонованих діях з інформацією. Підозрювані організовували для військовозобов'язаних схему незаконного перетину кордону з допомогою системи «Шлях». У прес-службі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 16 лютого, розповіли, що зловмисники допомогли втекти 29 чоловікам.

«Підозрювані, бувши підприємцями та маючи відповідну ліцензію, яка надає право вести господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів, оформляли чоловіків призовного віку водіями. Останні нібито займались вантажними перевезеннями. Відповідну інформацію про "водіїв" вносили у систему "Шлях", що надавала їм право безперешкодного виїзду за кордон», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Двоє мешканців Львівщини отримали підозри за статтями про незаконне переправлення через держкордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та несанкціоновані дії з інформацією (ч. 1 ст. 362 ККУ). Підозрюваним загрожує до семи років в'язниці. Наразі тривають слідчі дії.