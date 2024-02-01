До слкаду злочинної групи входив житель Франківська

На Тернопільщині троє чоловіків заснували громадську організацію, за допомогою якої вносили дані ухилянтів в міжнародну систему «Шлях». Структура займалася перевезенням гуманітарних вантажів. Через такий незаконний канал організаторам вдалося переправити 48 чоловіків призовного віку. Головним в групі був тернополянин, йому допомагав ще один житель області та мешканець Івано-Франківська. Правоохоронці повідомили чоловікам про підозру та обрали запобіжний захід.

Правоохоронці встановили, що тернополянин заснував громадську організацію. За домовленостями з іншими посадовцями він оформив усі необхідні документи й отримав доступ до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє осіб – тернополянин та житель Івано-Франківської області. Ухилянтів порушники вносили в «Шлях» як водіїв міжнародних перевезень.

«Працівники міграційної поліції встановили та довели, що 48 осіб, з числа тих, дані котрих були внесені в міжнародну систему перетину кордону, не повернулися в Україну. Усі вони значилися, як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги», – розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Буняк.

Поліцейські провели 12 обшуків в офісі організації та в помешканнях причетних чоловіків й вилучили чимало доказів. Серед знайденого – документація, автомобілі, мобільні телефони, комп’ютери. Правоохоронці також встановлюють, хто ще з чоловіків призовного віку таким чином виїхав за кордон і не повернувся.

Усім трьом учасникам групи поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Чоловікам суд обрав запобіжний захід – арешт з можливістю внести грошову заставу.