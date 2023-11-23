Організована група встигла переправити 20 ухилянтів

На Тернопільщині правоохоронці викрили організовану групу, яка переправляла ухилянтів через кордон за допомогою системи «Шлях». З одного клієнта правопорушники брали приблизно 8 тис. доларів. Водночас гарантували, що чоловіки точно потраплять в іншу країну.

Працівники СБУ спільно з співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань викрили організовану групу, яка вносила дані чоловіків призовного віку в систему «Шлях». Правоохоронці встановили, що в банду входили двоє киян, а також мешканці Тернопільської та Львівської областей. Деякі члени групи працювали в транспортному підприємстві.

«За даними слідства, працівники транспортного товариства підшуковували на території України військовозобов’язаних чоловіків, які бажають уникнути призову на військову службу. Вони за гроші вносили їх дані у систему “Шлях”, як водіїв транспортних засобів. Надалі чоловіки змогли безперешкодно виїхати за межі України», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань України в четвер, 23 листопада.

Упродовж 2023 року такою схемою виїзду скористались щонайменше 20 чоловіків. Грошова винагорода за цю «послугу» становила 8 тис. доларів США з однієї людини.

Правоохоронці провели обшуки на території Тернопільської, Львівської та Київської областей. В членів банди вилучено 3 автомобілі, понад 100 тис. доларів США, мобільні телефони, чорнові записи й документи, комп’ютерну техніку. Правоохоронці вже повідомили про підозру організатору та одному учаснику групи за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.