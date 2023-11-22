Митник оформив можливість виїзду за кордон для себе та своїх знайомих

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, який організував канал незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних. Зокрема, він організував можливість поїздок за кордон для себе та своїх знайомих.

Як повідомили в ДБР та СБУ Львівщини, під виглядом волонтера інспектор митниці неодноразово виїжджав за кордон у своїх приватних цілях, насправді жодної волонтерської діяльності він не проводив.

«Інспектор знайшов пособника, який підробив клопотання начальника райцентру комплектування та соцпідтримки Львова. У ньому йшлося, що митник нібито перевозитиме гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. На підставі клопотання ОВА у квітні цього року видала 30-денний дозвіл на його виїзд за кордон. Завдяки цьому документу він двічі виїжджав до Польщі, однак жодної гуманітарної допомоги до України не доставляв», – йдеться в повідомленні ДБР.

Львівського митника затримали за переправлення ухилянтів

У серпні інспектор митниці знову вирішив поїхати за кордон. Цього разу звернувся до керівника однієї з благодійних організацій, своєї родички, з проханням включити його та його товариша до переліку водіїв фонду, які мають право виїзду за допомогою системи «Шлях». Завдяки цьому дозволу митник ще тричі перетинав кордон і знову без гуманітарних вантажів.

Працівнику Львівської митниці повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон, підроблення документів (ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 ККУ), за що йому загрожує сім років тюрми. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 187,8 тис. грн. Також його відсторонили від роботи. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.