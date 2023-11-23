Митнику оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон та відсторонили його від посади

Підозрюваним у кримінальному провадженні щодо організації приватних поїздок за кордон під виглядом волонтерів виявився державний інспектор відділу митного оформлення митного поста «Рава-Руська» Назарій Донцов. За версією слідства, він їздив за кордон та допоміг виїжджати своїм знайомим, які жодної волонтерської діяльності не проводили.

Напередодні СБУ та ДБР Львівщини повідомили, що інспектор митного поста «Рава-Руська» виїжджав у приватних цілях за кордон через систему «Шлях», куди його дані вносили на основі підробленого клопотання начальника районного ТЦК та звернення благодійної організації, яку очолює його родичка.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного митника. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили державному інспектору відділу митного оформлення митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Назарію Донцову.

За даними аналітичної платформи YouControl, Назарій Донцов з Рави-Руської до роботи на митниці був зареєстрований як ФОП та займався підприємницькою діяльністю у сфері роздрібної торгівлі та кафе. Працював державним інспектором відділу митного оформлення митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці, а згодом інспектором митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці. Володіє двома земельними ділянками в Раві-Руській.

За клопотанням правоохоронців суд обрав Назарію Донцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 188 тис. грн застави. Також його відсторонили від посади.