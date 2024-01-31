Переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Закарпатські поліцейські разом з СБУ викрили схему незаконного виїзду до Словаччини чоловіків призовного віку. Чоловіків «працевлаштовували» водіями у фірмі з міжнародних перевезень та реєстрували у автоматизованій системі «Шлях».

Як повідомили у поліції Закарпатської області, 31 січня, організував схему 40-річний житель села Керецьки Хустського району, який є власником фірми, що надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень. Спільниками були 34-річний односелець та 30-річний чоловік зі Сваляви. За перетин державного кордону вони отримували від кожного з клієнтів 1-1,5 тис. доларів.

«Саме за таку суму чоловіків “працевлаштовували” у фірмі водіями та реєстрували у автоматизованій системі “Шлях”. Таким чином вони безперешкодно, через офіційні пункти пропуску, покидали межі країни. Загалом за період проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували близько 10 таких виїздів. Одним із клієнтів, які скористалися послугами переправників, був і священнослужитель місцевої єпархії УПЦ МП», – інформують у поліції.

Правоохоронці задокументували близько 10 таких виїздів

У Закарпатській обласній прокуратурі додають, що схема давала змогу військовозобов’язаним перебувати за межами України до 2-х місяців із можливістю повторного виїзду на аналогічний термін.

«При цьому підозрювані контролювали повернення своїх “водіїв” в Україну, адже перевищення ними строків перебування за кордоном могло слугувати підставою для викриття протиправної діяльності та припинення дії ліцензії товариства на міжнародні перевезення», – зазначають у прокуратурі.

Переправникам оголошено про підозру, у них провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, а також документи, що підтверджують їх протиправну діяльність. За скоєне закарпатцям загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.