Збільшення кількості військових аргументували «зростанням загроз від розширення НАТО»

Російський президент Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії. Про це повідомили російські пропагандистські медіа у п’ятницю, 1 грудня.

Згідно з указом, штатна чисельність російських військовослужбовців встановлюється на рівні 2 млн 209 тис. 130 осіб. Кількість безпосередньо військовослужбовців ЗС РФ Владімір Путін встановив на рівні 1,32 млн осіб.

Збільшення кількості військовослужбовців пояснюється нібито «зростанням загроз для Росії, пов’язаних з бойовими діями в Україні». Окрім того, в указі йдеться про небезпеку для країни-агресора через розширення НАТО.

За даними пропагандистських медіа, збільшення чисельності військовослужбовців у ЗС РФ буде відбуватися поетапно коштом росіян, які хочуть служити за контрактом. Водночас у Міноборони Росії заявили, що нібито не планують істотно збільшувати призов на строкову службу, а також начебто не будуть оголошувати мобілізацію.

«Немає сумнівів, що він [Путін] буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше», – заявив координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи рішення Путіна.

За словами Кірбі, Збройні сили України перевершують росіян за якістю військ, якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, які Сполучені Штати та багато країн надали Україні. Оскільки Путін не може зрівнятися з такою якістю, його відповідь на це полягає в тому, що він просто намагається досягти своїх цілей кількістю тіл, як це відбувалося під Бахмутом.

«Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська», – зазначив представник Білого дому.

Зазначимо, у вересні 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія планує оголосити нову хвилю мобілізації, щоб забрати до армії ще приблизно 700 тис. військовослужбовців. Зокрема, мобілізують здебільшого мешканців депресивних регіонів, у той час, коли у Москві та Санкт-Пєтєрбургє цифри мобілізації залишаються мінімальними. Тим часом втрати росіян у живій силі станом на 1 грудня сягнули понад 330 тисяч осіб.