У найближчий час в Росії оголосять нову хвилю мобілізації, аби покрити катастрофічні втрати живої сили на фронті. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 вересня.

Зазначається, що примусова масова мобілізація проходитиме зокрема і на окупованих українських територіях. За даними Генштабу ЗСУ, на фронт російська влада планує додатково відправити від 400 до 700 тис. осіб.

«Призвати планується також близько 40 тис, мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ», – кажуть в Генштабі.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

«На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни — жителі регіонів РФ, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон», – вказано у зведенні.

До слова, за даними української розвідки, Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тис. своїх військовослужбовців.