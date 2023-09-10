За даними української розвідки, Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тис. своїх військовослужбовців. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), пише «Інтерфакс-Україна».

«РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і на Кримському півострові понад 420 тис. військовослужбовців. Це, якщо не рахувати Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях», – зазначив представник ГУР.

Скібіцький наголосив, що за понад півтора роки з початку повномасштабної агресії РФ так і не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.

«Потім були інші стратегічні цілі. Насамперед – повна окупація Луганської та Донецької областей. І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області», – сказав він.

У ГУР зазначили, що це дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.