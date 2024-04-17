Президент підтримав законопроекти спікера від республіканців та заявив, що підпише їх негайно

Президент США Джо Байден підтримав окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, запропоновані спікером Палати представників від республіканців Майком Джонсоном. В офіційному повідомленні 17 квітня Байден заявив, що негайно підпише законопроект про надання Україні понад 60 млрд доларів на військові потреби, якщо його ухвалить Сенат США.

За словами Джо Байдена, Україна стикається з різким посиленням російських атак на критичну інфраструктуру. Крім того, Байден прокоментував атаки на Ізраїль, які він назвав «безпрецедентними».

«Палата представників США має проголосувати за пакети допомоги цього тижня, а потім рішення ухвалить і Сенат. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху», – заявив Джо Байден.

Зазначимо, 17 квітня Майк Джонсон анонсував голосування за пакет допомоги Україні окремо від пакетів підтримки Ізраїлю й Тайваню. Тексти законопроектів опублікували цього ж дня.

Що передбачає законопроект про допомогу Україні від США

Згідно з текстом законопроекту, Україна може отримати приблизно 61 млрд доларів, а також балістичні ракети ATACMS. Водночас рішення щодо ракет може бути скасоване, якщо Палата представників визнає передачу ATACMS такою, що загрожує інтересам Сполучених Штатів.

Зазначається, що 13,8 млрд підуть на закупівлю новітніх оборонних систем. Ще 23 млрд використають для поповнення запасів зброї США.

Зауважимо, йдеться про надання коштів на поворотній основі – за 60 днів від можливого набуття чинності законопроекту український уряд та Джозеф Байден мають укласти угоду щодо повернення цих коштів. Раніше, 6 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на кредитні умови фінансування військової допомоги США, як це пропонує частина республіканців.