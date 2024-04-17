Напередодні Майк Джонсон заявив про власний план іноземної підтримки

Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон повідомив, що на голосування винесуть три окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Фінальне голосування за них мають провести до вечора 20 квітня, повідомило у середу, 17 квітня, агентство Axios.

Відповідний лист із проханням внести законопроекти, які передбачають фінансову підтримку союзним країнам, Майк Джонсон надіслав членам нижньої палати американського Конгресу. За словами спікера, три тексти окремих законопроектів опублікують до кінця середи, 17 квітня.

Майк Джонсон повідомив, що законопроекти про допомогу, а також документ про заходи протидії Росії, Китаю та Ірану будуть процедурно об’єднані, а внесення їх окремо нібито дозволить провести обговорення щодо можливих поправок. Зазначимо, до того, як спікер запропонував внести три окремі законопроекти, допомога Ізраїлю, Тайваню та Україні розглядалася в межах одного законопроекту, на розгляді якого активно наполягають демократи.

Кінцеве голосування за законопроекти республіканця планується у суботу, 20 квітня 2024 року.

Після анонсу Майка Джонсона президент США Джо Байден заявив, що підтримає законопроект щодо допомоги Україні та підпише його, якщо Конгрес врешті-решт його ухвалить.

«Ми маємо негайно підписати законопроекти, щоб надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху», – йдеться у заяві Байдена.

Нагадаємо, напередодні, 16 квітня, Майк Джонсон заявив про власний план іноземної підтримки. Він передбачає окремі голосування за допомогу союзникам та пріорітети нацбезпеки США. В опублікованому тексті законопроекту про допомогу Україні йдеться, що США можуть виділити понад 60 млрд доларів для України.

Що передбачає пакет допомоги від США

Згідно з текстом законопроекту, опублікованому 17 квітня, Україна може отримати приблизно 61 млрд доларів, а також балістичні ракети ATACMS. Водночас рішення щодо ракет може бути скасоване, якщо Палата представників визнає передачу ATACMS такою, що загрожує інтересам Сполучених Штатів.

Зазначається, що 13,8 млрд підуть на закупівлю новітніх оборонних систем. Ще 23 млрд використають для поповнення запасів зброї США.

Зауважимо, йдеться про надання коштів на поворотній основі – за 60 днів від можливого набуття чинності законопроекту український уряд та Джозеф Байден мають укласти угоду щодо повернення цих коштів. Крім того, в разі ухвалення законопроекту про допомогу Україні, протягом 45 днів Держдеп США та американське Міноборони мають надати стратегію щодо підтримки України.

До слова, 16 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має шансів на перемогу без допомоги США – зокрема, йдеться саме про законопроект про підтримку України. Палата представників вже кілька місяців не може схвалити законопроект через суперечки між демократами та республіканцями. На тлі затягування допомоги Україні Володимир Зеленський 6 квітня повідомив, що країна погодиться на будь-яку допомогу від США – зокрема, у формі кредиту.