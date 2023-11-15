«Повернись живим» та Ігор Лаченков збирають 15 млн грн для ГУР
Завдяки проекту Black Box росіянам вже завдано збитків на мільйони доларів
До річниці запуску проекту Black Box Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і блогер Ігор Лаченков збирають 15 мільйонів гривень для спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Про це у середу, 15 листопада, повідомила прес-служба ГУР.
«Щойно потрібна сума буде закумульована – ми (частково) розкриємо подробиці секретної ініціативи», – йдеться у повідомленні.
Здійснити благодійний внесок можна за посиланням. На момент написання новини волонтерам вже вдалося зібрати половину суми, а саме – понад 7,7 млн грн.
Black Box – це проект, метою якого є знизити наступальний потенціал ворога. У 2022-му, не розкриваючи жодних подробиць, благодійники за п’ять тижнів зібрали на Black Box понад 230 млн грн.
Зауважимо, що волонтери фонду «Повернись живим» від початку 2023 року передали 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді техніку, обладнання, а також зброю вартістю 49856693,63 грн.
«Майже 50 000 000 гривень для наближення перемоги. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати Сили оборони України», – інформували раніше у службі зв’язків з громадськістю бригади у Facebook.
Військові також оприлюднили перелік основних позицій допомоги від Фонду, отриманої з початку року:
- 42 квадрокоптери;
- 45 одиниць денної оптики;
- 4 далекоміри;
- 3 мобільні комплекси спостереження;
- 90 планшетів;
- 10 ноутбуків.
Крім того, Фонд передав 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді 88 кулеметів калібру 7,62 мм і 120 ручних гранатометів ATGL-L3. Загалом від початку року 412 765 862,93 грн донатів на рахунки «Повернись живим» стали підсиленням для бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ.
«19 військових частин отримали, серед іншого, зброю. Підрозділам ДШВ передали 600 кулеметів калібру 7,62 мм і 531 ручний гранатомет ATGL-L3 загалом на 190 526 774 грн», — повідомляв Фонд на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що ДШВ отримали загалом 52 нові прохідні пікапи, два безпілотні авіаційні комплекси «Лелека-100» й один «ШАРК», 414 квадрокоптерів, 945 радіостанцій, 273 зарядних станції, 1 263 одиниці саперного обладнання, 117 генераторів, 40 далекомірів, 48 модемів супутникового зв’язку Starlink. А також десантникам передали монітори, медіаплєри, проєктори, медичне обладнання, ремонтні інструменти, акумулятори, відеокамери для дронів, телескопічні щогли й інші комплектуючі.
Фонд «Повернись живим» компетентно посилює армію України з 2014 року. Із лютого 2022-го українці й небайдужі іноземці задонатили Фонду для цього понад 9 млрд грн. Загалом за цей час організація отримала 2654568 пожертв. Сума середнього донату становить 3393 грн.