Начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов – один із ініціаторів проекту «Black box»

До річниці запуску проекту Black Box Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і блогер Ігор Лаченков збирають 15 мільйонів гривень для спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Про це у середу, 15 листопада, повідомила прес-служба ГУР.

«Щойно потрібна сума буде закумульована – ми (частково) розкриємо подробиці секретної ініціативи», – йдеться у повідомленні.

Здійснити благодійний внесок можна за посиланням. На момент написання новини волонтерам вже вдалося зібрати половину суми, а саме – понад 7,7 млн грн.

Black Box – це проект, метою якого є знизити наступальний потенціал ворога. У 2022-му, не розкриваючи жодних подробиць, благодійники за п’ять тижнів зібрали на Black Box понад 230 млн грн.

Зауважимо, що волонтери фонду «Повернись живим» від початку 2023 року передали 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді техніку, обладнання, а також зброю вартістю 49856693,63 грн.

«Майже 50 000 000 гривень для наближення перемоги. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати Сили оборони України», – інформували раніше у службі зв’язків з громадськістю бригади у Facebook.

Військові також оприлюднили перелік основних позицій допомоги від Фонду, отриманої з початку року:

42 квадрокоптери;

45 одиниць денної оптики;

4 далекоміри;

3 мобільні комплекси спостереження;

90 планшетів;

10 ноутбуків.

Крім того, Фонд передав 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді 88 кулеметів калібру 7,62 мм і 120 ручних гранатометів ATGL-L3. Загалом від початку року 412 765 862,93 грн донатів на рахунки «Повернись живим» стали підсиленням для бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«19 військових частин отримали, серед іншого, зброю. Підрозділам ДШВ передали 600 кулеметів калібру 7,62 мм і 531 ручний гранатомет ATGL-L3 загалом на 190 526 774 грн», — повідомляв Фонд на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ДШВ отримали загалом 52 нові прохідні пікапи, два безпілотні авіаційні комплекси «Лелека-100» й один «ШАРК», 414 квадрокоптерів, 945 радіостанцій, 273 зарядних станції, 1 263 одиниці саперного обладнання, 117 генераторів, 40 далекомірів, 48 модемів супутникового зв’язку Starlink. А також десантникам передали монітори, медіаплєри, проєктори, медичне обладнання, ремонтні інструменти, акумулятори, відеокамери для дронів, телескопічні щогли й інші комплектуючі.

Фонд «Повернись живим» компетентно посилює армію України з 2014 року. Із лютого 2022-го українці й небайдужі іноземці задонатили Фонду для цього понад 9 млрд грн. Загалом за цей час організація отримала 2654568 пожертв. Сума середнього донату становить 3393 грн.