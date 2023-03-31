Кожна бригада ТрО отримає від фонду набір, у який входитимуть шість мінометів калібру 120 мм, три пікапи, 14 радіостанцій

Благодійний фонд «Повернись живим» завершив збір коштів на проект «Довгі руки ТрО». Там збирали 333 млн грн на придбання для кожної бригади Територіальної оборони шести мінометів калібру 120 мм та допоміжного обладнання і спорядження. Про це йдеться на сторінці фонду у Twitter.

Кожна бригада ТрО отримає від фонду набір, у який входитимуть шість мінометів калібру 120 мм, три пікапи, 14 радіостанцій, три дрони, планшети, прилади нічного бачення, Starlink, генератори та багато іншого.

333 000 000 гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами для Тероборони —



Вже цієї неділі розкриємо подробиці про те, хто закрив збір на «ДОВГІ РУКи ТрО», задонативши на проєкт понад 48 млн грн. pic.twitter.com/KPjUA748Ny — Повернись живим (@BackAndAlive) March 31, 2023

Збір коштів був організований окремо на кожну область, один комплект коштував понад 10 млн грн. Але 31 березня невідомий благодійник задонатив понад 48 млн грн і допоміг закрити всі області, яким ще не вистачало коштів. У фонді обіцяють у неділю розкрити подробиці про нього.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року фонд «Повернись живим» спільно з розвідкою та волонтерами зібрав повний Black box, який знизить наступальний потенціал ворога. Загалом вдалося зібрати понад 230 млн грн.

«Повернись живим» – один із найбільших фондів допомоги українським військовим, його 2014 року заснував ІТ-фахівець із Києва Віталій Дейнега. Фонд забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами і приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, розмінованими комплектами й іншою високоточною технікою. Фонд також навчає снайперів, саперів, артилеристів, операторів безпілотних літальних апаратів і спеціалістів із надання медичної допомоги.