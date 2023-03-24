Один з комплектів благодійної серії шевронів

Проект «Шеврони» на патрони діє з лютого 2023 року. Його у Львові створив волонтер та доброволець Іван Сварник. Кожен шеврон з благодійної серії оформлений вишивкою, яка притаманна для певного регіону України. Всі кошти з продажу шевронів йдуть на потреби військових. Іван Сварник у коментарі для ZAXID.NET розповів, що торік, після двох місяців роботи у забезпеченні захисників з «Правого сектору», вирішив створити продукт, який могли б отримувати люди за допомогу армії.

Ідея з шевронами з'явилася на День вишиванки у 2022 році. «Коли гортав соцмережі, то бачив фото, де 50% вояків в зеленій формі в польових умовах, і 50% цивільних у вишиванці. Зрозумів, що хочу перенести вишиванку на військових і дати в цей день відчуття єдності й краси. Я доброволець і працював на Миколаївщині та Херсонщині. У мене був прямий контакт з військовими з 24 та 63 бригади, тероборонцями. Перебуваючи на фронті, намагався купувати щось самостійно, але зробити всього не міг», – пригадує Іван Сварник.

Разом з дизайнерами чоловік обрав орнаменти, які притаманні для кожного регіону України. За словами волонтера, довгим процесом стали пошуки швейного підприємства, яке б погодилось створювати вишивку на шевронах. Пояснює, що на початку процес складний, оскільки потрібна велика кількість налаштувань для верстатів.

«Після переговорів з приблизно 20 компаніями знайшов підприємство у Львові, яке захотіло спробувати. У мене були умови, що це має бути хрестик, щоб було тонко, красиво. Далі, коли вже запрограмували, виявилось, що все не так і важко. Наразі швейна майстерня закуповує матеріали, а я їх оплачую», – розповів волонтер.

Продаж шевронів почали у лютому 2023 року. Іван зазначає, що комплект шевронів одного регіону коштує 500 гривень і весь прибуток з проекту віддають для військових ЗСУ, добровольців та волонтерів, які допомагають захисникам. Також «Шеврони на патрони» є партнером «Благодійного фонду Сергія Притули».

«Це дорого як за шеврони, але мусить бути розуміння, куди ці гроші підуть. У нас єдина мета – пришвидшити нашу перемогу. Наразі з придбаних речей найдорожчим є безпілотник "Валькірія", яка коштувала 700 тисяч гривень. Половина суми прийшла з цього проекту. Також придбали ще один коптер за приблизно 150 тисяч гривень. Ми допомагали закривати інші збори й докладали по 10, 15 чи 20 тисяч гривень», – розповів Іван Сварник.

Нагадаємо, що волонтерка з Рівненщини Марія Ярославська готує сухі борщі та передає на фронт. З одного пакунка можна приготувати трилітрову каструлю борщу.