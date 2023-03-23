Львівщина – одна з лідерів з-поміж інших областей України, куди найбільше релокувалося підприємств після повномасштабного вторгнення Росії. Лише за 2022 рік у Львівську область переїхало більше 1 тис. підприємств, в результаті вони створили тут понад 5 тис. робочих місць. Це позитивно вплинуло на зниження безробіття в регіоні, яке зросло через війну.

Як зазначають в Львівській ОВА, завдяки перереєстрації компанії платять податки в місцеві бюджети окремих громад, що допомагає розвивати весь регіон в цілому. Релоковані компанії обирють Львівщину також за можливість експорту продукції до Європи через Польщу. Крім того, збільшення кількості підприємств в області допомагає створювати нові логістичні хаби, кластери бізнесу, тощо.

Лідер ринку

Matroluxe – одна з компаній, яка через війну релокувалася на Львівщину. Фабрика була створена ще у 2007 році у Дніпрі і з того часу займається виробництвом матраців, а також м’яких і корпусних меблів для дому. Matroluxe – лідер на ринку України з виробництва та дистрибуції ортопедичних матраців. Продукція компанії популярна не тільки в Україні, а й за її межами, а саме в США, Ізраїлі, Німеччині, Італії, Казахстані та інших країнах.

Компанія на українському меблевому ринку заявила про себе, як про виробника з креативним підходом, який поєднує сучасні технології та інноваційні розробки, постійно розширює асортимент і має високі вимоги до якості та екологічності виробів.

Matroluxe – лідер на ринку України з виробництва та дистрибуції ортопедичних матраців

На початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Matroluxe активно допомагала українцям. Підприємство безкоштовно роздавало свою продукцію прихисткам, де від війни рятувалися ті, хто втратив дім, або ж ті, хто покинув усе через небезпеку з одним бажанням – врятувати своє життя.

«Потрібні були матраци, подушки та ковдри для прихистків. У лютому, коли почалася вже повномасштабна війна, з регіональних складів у Дніпрі, Києві, Львові та Одесі за перший тиждень більшу частину ми просто роздали людям. У Києві це був метрополітен, де люди спершу ховалися. Давали туди, щоб людям було на чому спати. Дуже багато ми роздали безкоштовно, потім почали виробляти матраци теж на таких волонтерських засадах. Пізніше додалися ще запити від Міністерства оборони. Ми не претендували на оплату, однак ближче до травня волонтерські організації самі запропонували нам співпрацю і оплату. Було декілька фондів з якими ми працювали», – пригадує виконавчий директор Matroluxe Дмитро Шамін.

За час війни компанія Matroluxe розробила і випустила серію патріотичних матраців під назвою – «Мрія». Такі матраци, як зазначають на виробництві, дуже популярні серед покупців.

«У серію входять кілька матраців: “Заграва”, “Обрій”, “Вирій”, “Сяйво”. Їх випустили на хвилі патріотичного настрою. Матрац “Заграва” виготовлений в кольорах нашого прапора. Попит є, люди із задоволенням їх купують у різних розмірах», – розповідає начальник виробництва у Львові Дмитро Коротецький.

Матрац “заграва” виготовлений в кольорах нашого прапора

З Дніпра – до Львова

У березні, 2022 року коли в Дніпрі ставало все небезпечніше, виробництво вирішили перевезти. Тоді ж на захід України переселилися і деякі працівники. Спершу релокувалися в Івано-Франківську область, однак зрештою перебазувалися на Львівщину, тут і працюють.

Компанія Matroluxe розмістила своє виробництво у Львові на вул. Стрийській, на території колишнього автобусного заводу. Зараз площа фабрики займає 10 тис. м2: це і виробництво, і склади з сировиною та готовою продукцією.

«Останні чотири місяці ми очікували на обладнання, воно вже приїхало, ми його змонтували і запустили. На сьогодні – близько 600 одиниць за зміну можемо випускати готової продукції», – розповідає Дмитро Шамін.

Переїзд фабрики до Львова забезпечив додаткові робочі місця для місцевих мешканців. Більшість тут працюють з першого дня відкриття. Серед працівників є і вимушені переселенці.

«Загальна кількість працівників тут – близько 70. Серед них як львів’яни, так і вимушені переселенці з інших міст України, які знайшли прихисток у Львові. Є також кілька наших працівників із Дніпра, які переїхали ще напочатку повномасштабного вторгнення», – каже Дмитро Шамін.

Коли виникла потреба переїжджати, фабрика подалася на державну програму релокації. Серед пропозицій були західні регіони: Чернівецька, Франківська, Львівська і Закарпатська області. Представники Львівщини найактивніше допомагали, були тут і найпривабливіші пропозиції.

«Нам багато допомогла Львівська ОВА, безпосередньо відділ інвестицій, який був нашим кураторами в цьому переїзді. Вони надавали нам переліки приміщень і показували їх. Нас знайомили з керівниками цього підприємства, де ми зараз орендуємо приміщення. Львівська ОВА дуже сильно допомогла з комунікацією в регіоні. А згодом допомагали, коли були проблеми і з електроенергією», – пригадує Дмитро Шамін.

Приміщення на території ЛАЗу, в якому працює виробництво, Matroluxe орендує. Але оплата, кажуть у копманії, доволі пільгова, якщо порівнювати з ринковою.

«Це приміщення потребувало ремонту, тобто інвестицій. Ми там відремонтували дах, підлогу, зробили ремонт в офісних приміщеннях. Тому найбільша інвестиція була в ремонтні роботи. Орендна плата – вона доволі така символічна, більше для підтримання території. Тому для нас це був дуже цікавий варіант, адже там є достатні потужності по електриці і велика площа. А нам потрібна була дуже велика площа», – додає Дмитро Шамін.

Залишаємося і розширюємося

Зараз Matroluxe має виробництва у Дніпрі, Києві та Львові. Компанія планує нарощувати виробництво і відповідно створювати ще більше робочих місць, зокрема і у Львові. Є план довгострокового розвитку на 2-3-5 років. У Львові після завершення війни виробництво закривати не планують.

«Це на 100% історія довгострокова. Ми навпаки зараз розширюємося. Коли ми починали, наскільки я пам’ятаю, у нас було дві-три тисячі квадратних метрів, а зараз вже більше 10», – зазначає Дмитро Шамін.

Окрім того, Matroluxe дбає і про екологію. Компанія має великий проект по переробці використаних матраців. Виробник хоче, щоб тканина та напонювачі отримували друге життя. Тож зараз Matroluxe подається на різні гранти, щоб залучити додаткові кошти.