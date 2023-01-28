До Львова переїхало підприємство з виробництва натуральної косметики Vesna, яке до війни успішно працювало у Бучі. Його власники та працівники встигли евакуюватись, але обладнання, яке довелось залишити, повністю розтрощили та розікрали окупанти. Свій новий етап фірма розпочала у Львові, де раніше працював один з її магазинів. Щойно тепер, майже через рік невтомної праці, підприємці зуміли повернути виробництво до довоєнного рівня і навіть розширити його, а також створити нові продукти для військових. ZAXID.NET розповідає історію їхньої релокації та боротьбу за українського клієнта.

«Що не вкрали – те розтрощили»

Інна Скаржинська заснувала бренд натуральної доглядової косметики вісім років тому. Для виготовлення натуральної рослинної продукції компанія використовує вирощені в Україні лікарські трави.

Інна сама займається виробництвом, консультується з технологами, фахівцями, докладно вивчила хімію, дерматологію, косметологію. Почалось все з того, що хотіла підібрати доглядові засоби своїй дитині з атопічним дерматитом, варила мило, але згодом хобі переросло у бізнес. До війни фірма мала гарний темп розвитку: бренд був відомий у країні і потрохи виходив на міжнародні платформи з продажу, працював на експорт.

Інна Скаржинська та Вікторія Маслова на виробництві

З Бучі сім’ї довелося виїжджати терміново. Рятувалися самі, але не змогли нічого взяти з обладнання. Росіяни увірвалися на виробництво, в офіс і магазин, поламали меблі, викрали техніку, склад косметики, все решта розтрощили. Збитки оцінили у близько 5 млн грн.

Після деокупації Бучі власники виробництва повернулися туди. «Там ще були ці всі жахи. Ми побачили, що немає жодних комунікацій, щоб продовжувати виробництво там. Тому ми вирішили релокуватися до Львова, бо кожен день простою виробництва це дуже неправильно», – розповідає старша донька Інни і співзасновниця бренду Вікторія Маслова.

Стан виробничого приміщення у Бучі після візиту окупантів

До Львова підприємці перевезли вцілілі деякі лабораторні меблі. Решту обладнання взяли в борг: поставники надали його з розумінням ситуації, відтерміновуючи оплату. Гроші з розпродажу залишків косметики у магазинах у Мукачеві та Львові вклали в сировину. Vesna відновила виробництво вже за півтора місяця і лише восени вдалося «вийти в нуль», на довоєнний рівень. Зараз підприємство розвивається і масштабує виробництво.

«Нам подобається виробляти косметику і для інших компаній. Зараз ми співпрацюємо з 8 брендами, які розділяють наші цінності і які довго шукали таке виробництво, як у нас, – екологічно чисте, що працює без парабенів, силіконів, віддушок. Ми їм в цьому допомагаємо. Мені хочеться, щоб якісний продукт, незалежно від етикетки, опікувався людьми, дбав про їхнє здоров’я. Не шкодити, а берегти – цим принципом пронизана вся наша робота», – пояснює Інна Скаржинська.

Загоєння ран і свічки для підняття духу

Їхній власний бренд Vesna виробляє засоби для догляду за обличчям, тілом та волоссям. Зараз підприємиці доповнили асортимент мілітарною серією для чоловіків: гель для вмивання, шампунь, віск для бороди, крем для обличчя. А також почали виготовляти окопні свічки та загоювальні мазі для ран і рубців на основі бджолиного воску, ефірної олії та масел. Підприємство вже передало близько 4000 штук таких мазей військовим на фронт.

Посилки з доглядовими засобами відправляють на фронт і жінкам, і чоловікам

«Мені важко пояснити, чому ми, український жіночий бренд Vesna, такий квітковий та барвистий, вирішили зробити щось абсолютно для нас не типове. Ми своєю новою лінійкою говоримо про мужність, хоробрість, сміливість. Говоримо про нас, українців, тих, кого ми назвали UBrave. Українська хоробрість – це вже якісна ознака цінності людей», – поділилася Інна Скаржинська.

А для українців в тилу підприємиці придумали ароматичні свічки з цитрусовим ароматом і мотивуючими підписами чи мемами на упаковці. Соєвий віск зі свічок не випаровується і його можна використовувати для масажу.

Надихаючі свічки від ТМ Vesna

Через війну компанія частково втратила клієнтів і точки збуту продукції, але і здобула багато нових.

«Чесно, ми не розраховували, що люди будуть цікавитися косметикою в час війни. Ми планували працювати для фронту, виготовляти те, що ми можемо. Але, як виявилося, люди ще більше почали цікавитися українським продуктом, коли почалось витіснення всього російського з поличок», – розповіла Вікторія Маслова.

Інна додає, що знайомство людей зі своїм брендом і завоювання довіри клієнта потребує багато ресурсу. Робити це органічно, без реклами, це дуже довго. Хоча зізнається, що під час війни їхні клієнтки поїздили світом, попробували за кордоном іншу косметику і все одно повертаються до української продукції.

Для виробництва доглядової косметики Vesna використовує лікарські трави, вирощені в Україні

«Це дуже важка праця – поборювати догми і стереотипи в головах людей, коли вони знецінюють українського виробника, шукають чогось кращого в інших країнах. Я завжди казала: як в Ізраїлі можуть робити косметику, якщо в них немає поля, квітів, трав? А у нас таке природне багатство! Люди вірять всіляким казочкам, які їм продають: мало не сльози дракона у складі косметичної продукції. Ми всі 8 років розвивалися і не мали грошей на маркетинг, на цю всю брехню, щоб продати. Я за чесний бізнес, щоб говорити людям те, що ти робиш», – пояснює Інна Скаржинська.

«Я не маю моральної сили жити там»

Своє найближче майбутнє сім’я Скаржинських-Маслових бачить у Львові. Їхні квартири у Бучі пошкоджені обстрілами. Хоч і мають там власне житло, та за майно родина не тримається.

«У Бучі ми відновили свій магазин, але там зараз така ретравматизація. Згадуєш всі ці вибухи. Кожного разу, як туди повертаєшся, знову переживаєш ці відчуття», – пояснює Вікторія.

Її мама каже, що поки що сім’я планує тут залишитися. «Я не бачу в собі моральної сили, ресурсу жити там після всього. Я не знаю, чи зможу бути щасливою там, де був окупант. Я дуже чутлива, і зараз там таке відчуття, наче ти живеш після нечисті. Це проявилося в кожному кутку, як згарище, попелище. Буча дуже сильно зранена, і це буде назавжди, поки пам’ять людська буде тримати цей біль. Я не готова жити там, мене постійно будуть переслідувати спогади», – каже Інна.

Vesna налагодила виробництво у Львові

За словами Вікторії, бізнес дасть собі раду будь-де, зможе втримати обороти, якщо буде більш-менш стабільність у країні.

«Держава може допомагати тим, що вона сконцентрує свої сили на захисті території, підтримці ЗСУ. Якщо це буде закрите питання, тоді економічний фронт будемо піднімати ми. Не треба нічого робити окремо для бізнесу», – впевнена Вікторія.

«Ми виробляли рослинну косметику за принципом комплексності, цілісності, бережливості природи, любові до людини. Це все так і залишилось. Додалася впевненість, що треба боротися до кінця, за свій добробут, країну. Я і до цього відчувала величезну любов, вдячність цій землі. Тому в цьому плані в мені нічого не змінилось, війна тільки болю додала багато. Але разом з тим і додались сили боротися», – підсумовує Інна Скаржинська.

*усі фото ZAXID.NET надала Вікторія Маслова

Матеріал створено в рамках проекту «Життя війни» за підтримки Лабораторії журналістики суспільного інтересу та Інституту гуманітарних наук (Institut für die Wissenschaften vom Menschen).