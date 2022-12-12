Активіст Ігор Лаченков та голова Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут оголосили про старт проекту 15 листопада

Волонтерський фонд «Повернись живим» разом із блогером Ігорем Лаченковим рамках проекту «Black box» зібрали 230 млн грн для Головного управління розвідки. Про це ввечері у понеділок, 12 грудня, повідомили на сторінці фонду «Повернись живим»

«Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проект із Головне управління розвідки Міністерства оборони України вдалося акумулювати понад 230 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Волонтери також розповіли, що найбільшу пожертву у розмірі 414 тис. доларів отримали від партнера фонду, який побажав зберегти анонімність.

Як і ГУР, «Повернись живим» не розголошують подробиць, але уточнюють, що результат проекту буде видно в новинах. Раніше у ГУР зазначили, що у жовтні благодійники придбали та передали розвідці обладнання, здатне знизити наступальний потенціал Росії.

«Black box» — не єдиний спільний проект Головного управління розвідки та Фонду «Повернись живим». Зокрема, влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів. Комплекс, серед іншого, складається з трьох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.