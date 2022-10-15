Системи допомагатимуть силам ППО у збитті ворожих дронів

Українці менш ніж за півтори доби зібрали 150 млн грн на системи, які перехоплюватимуть безпілотники, у тому числі й іранські бойові дрони-камікадзе, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Вдень 14 жовтня державна платформа UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков розпочали збір на систему протидії дронам. Про те, що зібрано 150 млн грн, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський ввечері 15 жовтня у своєму Telegram-каналі. Перші 120 млн грн вдалося зібрати за 12 годин.

Як пояснював Гороховський, системи, на які зібрали гроші, роблять дрони «сліпими», вони намагаються піднятися на безпечну висоту, а далі їх збивають сили протиповітряної оборони. Такі системи стоять на озброєнні країн НАТО. Ціна однієї – 50 млн грн і спершу ініціатори збору планували купити дві такі системи, але згодом збільшили збір до 150 млн грн, а кількість систем, які планують закупити, до трьох.

Водночас назву і модель системи Гороховський не оприлюднив з міркувань безпеки.

Нагадаємо, після масованих ракетних ударів, яких росіяни завдали по Україні 10 жовтня, волонтери Сергій Притула і Сергій Стерненко оголосили збір «на помсту», тобто на купівлю ударних безпілотників для ЗСУ. За добу вони зібрали 352 млн грн – у три з половиною рази більшу суму, ніж планувалося.