Кирило Буданов розповів про новий проект із фондом «Повернись живим»

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про реалізацію чергового проекту спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим», який займається питаннями забезпечення військових. Вартість проекту – 40 млн грн, він допоможе знижувати наступальний потенціал Росії, заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

«З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога», – сказав Буданов.

У ГУР зазначили, що у жовтні благодійники придбали та передали розвідці обладнання, здатне знизити наступальний потенціал Росії.

Black box – не єдиний спільний проект Головного управління розвідки та фонду «Повернись живим». Зокрема, влітку благодійники передали розвідці комплекс Bayraktar TB2 (три ударні безпілотники, система повітряного зв’язку та мобільний комплекс наземного управління) загальною вартістю 16,5 млн доларів.

У жовтні фонд «Повернись живим» повідомляв про реалізацію спільно з ГУР проекту з пілотною назвою «Бавовна у Москві».

Допомогти фонду «Повернись живим» можна за цим посиланням.