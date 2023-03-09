FV103 Spartan і FV432 перетнули кордон і вирушили в ті частини, де вони зараз найпотрібніші

До України прибули 25 британських броньованих машин FV103 Spartan і FV432, які були закуплені завдяки ініціативі Світового конгресу українців. Про це повідомляє портал «Мілітарний».

«FV103 Spartan і FV432 перетнули кордон і вирушили в ті частини, де вони зараз найпотрібніші», – цитує видання волонтерів.

Цю закупівлю конгрес ініціював спільно з командуванням Сил територіальної оборони у жовтні 2022 року.

«Наскільки мені відомо, це найбільша одночасна партія поставки броньованих і гусеничних евакуаційних машин міжнародною неурядовою організацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – заявив директор конгресу Андрій Потічний.

За словами офіцера командування ТрО Олександра Музики, ця техніка надважлива, оскільки вона дає можливість не тільки виконувати оперативні задачі, а й виконує функції медичної евакуації.

Загалом на пожертви людей та організацій з усього світу конгрес придбав двадцять п’ять броньованих машин. Це дванадцять Spartan FV103, сім 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 та два FV104 Samaritan.

Конгрес вже планує закупівлю ще 25 броньованих машин для евакуації.

Довідково

FV103 Spartan розроблений в 1970-х роках як версія бронетранспортера сімейства бойових броньованих машин (CVR(T)) британської армії.

Бронетранспортер може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.

Своєю чергою FV432 розробляли як бронетранспортер на базі машин серії FV430. FV432 має сталеву конструкцію, у шасі бронемашини класичний гусеничний дизайн з двигуном спереду і місцем водія справа. За місцем водія знаходиться люк командира.

У даху десантного відсіку є прикритий двостулковим люком великий отвір, а в задній частині вбудовані двері, які відкидаються убік для посадки та виходу десанту.