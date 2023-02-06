БТР обійшовся у 125 тис. польських злотих

Львівська молодь купила для львівської 103 бригади тероборони, яка зараз воює на сході, бронетранспортер. Оголошення про продаж військової техніки знайшли на польському OLX, а гроші на нього назбирали під час благодійних акцій, які організували пластуни, представники Української академії лідерства та біговий клуб ProBig. Після техогляду і незначного ремонту техніку передадуть військовим на Луганщину.

«Просто уявіть, ми пригнали БТР. Найшли його в Польщі на Olx (!) і разом з Українською академією лідерства та біговим клубом Probig зробили збір», – повідомили 6 лютого на сторінці львівського осередку «Пласту» у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, БТР польсько-чеського виробнитцва 1969 року. Йому треба замінити колеса, поставити протикумулятивний екран. Після цього техніку передадуть на Луганщину військовим з львівської ТрО.

«Як же ж ми його купили? Спочатку зробили всі можливі і неможливі документи для банку, щоб вони пустили платіж. Наш валютний менеджер, коли почув, що ми хочемо купити, був зовсім трішки шокований. Потім робили нову порцію документів на митницю, але це все того вартувало», – зазначив голова львівського осередку «Пласту» Ярослав Булишин.

Він уточнив ZAXID.NET, що в Польщі бронетранспортери продавали приватним особам після демілітаризації. Його з аукціону викупиі чоловік, трохи покатався і потім через незадіяність вирішив продати. Оголошення про продаж бронетранспортера SKOT 2A R-2M власник виставив на польському сайті OLX з ціною у 125 тис. польських злотих. Техніку привезли до Львова за 350 км зі Свєнтокшиського воєводства.

фото Пласту та УАЛ

Спортсменка та менторка Української академії лідерства з фізичного розвитку та безпеки Орися Дем’янюк-Мочульська уточнила, що на БТР загалом зібрали понад мільйон гривень (1 201 024 грн). Це були кошти, зібрані під час благодійного забігу «Біжу по БТР» 3 грудня 2022 року у Стрийському парку, а також донати, аукціони та окремі ініціативи зі збору коштів. Зокрема, 13-річний хлопчик Олекса Семак зібрав понад 55 тис. грн з аукціонів, які ж сам організовував.