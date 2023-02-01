Хорова капела «Дударик» подарувала 103 бригаді ТрО екскаватор
Гроші зібрали на благодійних концертах
Львівська національна чоловіча хорова капела «Дударик» організувала благодійні концерти, на яких зібрала кошти для допомоги військовим. Хористи купили для 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ зі Львова екскаватор, про який просив командувач бригади.
Гроші на цю техніку зібрали під час концертів та благодійних ярмарків впродовж зимових свят у грудні-січні.
«Задля збору коштів капела організувала шість концертів: «Пригоди Святого Миколая» у Львівській філармонії, «По Коляді» у FESTrepublic, два благодійні «Коляди з платівок» у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також близько 10 благодійних виступів та ярмарків «Кава по Літургії» у храмі святого Лазаря», – повідомили на сторінці капели «Дударик».
Керівник капели Дмитро Кацал розповів ZAXID.NET, що вартість екскаватора – 860 тис. грн. Додаткових витрат потребувало транспортування техніки і ремонтні роботи. Дуже допоміг з вибором техніки і своєю допомогою керівник агрофірми.
«Нам допомогла агрофірма НПВ "Яр-Степ", на близько 8 тис. доларів. Вони розбираються в цій техніці і я попросив керівника привезти її. Він зголосився доєднатися до цієї справи. Тому сума витрат з 22 тис. доларів зменшилася до 12 тисяч», – пояснив ZAXID.NET Дмитро Кацал.
Хористи давали благодійні концерти на свято Миколая та Різдво, щоб зібрати необхідну суму (фото капели)
«Екскаватор – необхідна і дуже потрібна допомога. Це збережені життя бійців, адже він допоможе швидше і якісніше будувати оборонні споруди. В умовах сучасної війни саме якісний окоп та бліндаж – найкращий захист від ворожих артилерійських обстрілів. Ваша діяльність – приклад того, як мистецтво стоїть на обороні нашої держави», – подякував командир 103-ї бригади полковник Валерій Курко.
У вівторок, 31 січня, спецтехніку передали командуванню бригади. Її завезуть на східний напрямок, де львівські військові воюють.