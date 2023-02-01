Спецтехніку повезуть на східний напрямок, де воює 103 бригада

Львівська національна чоловіча хорова капела «Дударик» організувала благодійні концерти, на яких зібрала кошти для допомоги військовим. Хористи купили для 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ зі Львова екскаватор, про який просив командувач бригади.

Гроші на цю техніку зібрали під час концертів та благодійних ярмарків впродовж зимових свят у грудні-січні.

«Задля збору коштів капела організувала шість концертів: «Пригоди Святого Миколая» у Львівській філармонії, «По Коляді» у FESTrepublic, два благодійні «Коляди з платівок» у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також близько 10 благодійних виступів та ярмарків «Кава по Літургії» у храмі святого Лазаря», – повідомили на сторінці капели «Дударик».

Керівник капели Дмитро Кацал розповів ZAXID.NET, що вартість екскаватора – 860 тис. грн. Додаткових витрат потребувало транспортування техніки і ремонтні роботи. Дуже допоміг з вибором техніки і своєю допомогою керівник агрофірми.

«Нам допомогла агрофірма НПВ "Яр-Степ", на близько 8 тис. доларів. Вони розбираються в цій техніці і я попросив керівника привезти її. Він зголосився доєднатися до цієї справи. Тому сума витрат з 22 тис. доларів зменшилася до 12 тисяч», – пояснив ZAXID.NET Дмитро Кацал.

Хористи давали благодійні концерти на свято Миколая та Різдво, щоб зібрати необхідну суму (фото капели)

«Екскаватор – необхідна і дуже потрібна допомога. Це збережені життя бійців, адже він допоможе швидше і якісніше будувати оборонні споруди. В умовах сучасної війни саме якісний окоп та бліндаж – найкращий захист від ворожих артилерійських обстрілів. Ваша діяльність – приклад того, як мистецтво стоїть на обороні нашої держави», – подякував командир 103-ї бригади полковник Валерій Курко.

У вівторок, 31 січня, спецтехніку передали командуванню бригади. Її завезуть на східний напрямок, де львівські військові воюють.